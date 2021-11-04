أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات مع تور وينسلاند، المبعوث الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط، لمناقشة مُستجدات القضية الفلسطينية، وسُبل الدفع قُدمًا بمسار السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والجهود التى تبذلها القاهرة فى هذا الصدد.

القاهرة

تعقد الجمعية المصرية لمكافحة العدوى مؤتمرها السنوى التاسع والعشرين تحت عنوان "العدوى الوافدة: قلق وإزعاج"، بالتعاون مع المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" وتحت رعاية اتحاد الأطباء العرب.

الوادى الجديد

تنطلق قافلة طبية مجانية بعدد من قرى محافظة الوادى الجيد وذلك فى إطار التنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مع جامعة طنطا، بهدف توفير خدمات طبية فى القرى المتباعدة النائية والأكثر احتياجاً للخدمات الطبية.

الإسكندرية

تحيى الفنانة عفاف راضى حفلا فنيا بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ثانى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية.

واشنطن

يتوجه تيم ليندركينج المبعوث الأمريكى الخاص باليمن إلى منطقة الشرق الأوسط لمواصلة محادثاته مع الحكومة اليمنية، وممثلى المجتمع المدنى وكبار مسؤولى حكومات المنطقة، وسائر الشركاء الدوليين.

الجزائر

تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بمرشحى الانتخابات المحلية الجزائرية، والمقرر عقدها فى الـ 27 من نوفمبر الجارى، والتى تعد استكمالا لمسار البناء المؤسساتى للدولة، وفقا للدستور الجديد.