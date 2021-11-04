صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس السيسى بانتقال الوزرات إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الشهر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من الشهر المقبل، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى الحكومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدنوزارة الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

وأشارت إلى أن الدكتور عاصم الجزار عرض الجهود التى تقوم بها الإسكان فى إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى نتائج الزيارة التى قام بها مؤخرا لمدينة دبى على رأس وفد من عدد من الوزراء والمسئولين، والتى شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسئولين الإماراتيين، وتفقد جناحى مصر والإمارات بمعرض «إكسبو 2020 دبى»، كما عرض مدبولى تطوير منظومة المصارف فى الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعى.

وتحت عنوان "مدبولى: متابعة دورية للموقف التنفيذى لمرافق العاصمة الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ الانتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية ديسمبر المقبل، بحيث يتم التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية، واختبار الأنظمة الإلكترونية المختلفة لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه تتم متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية بصفة دورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده أمس رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمقدم السيد علام، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس الوزراء استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الأحياء السكنية، ومنشآت الوزارات بالحى الحكومى 34 منشأة، ومبنى مديرية أمن العاصمة، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبانى السنترال، فضلا عن حى المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من النقاط تخص تشغيل التيار الكهربائى المؤمن بالحى الحكومى، وتم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع.

وتحت عنوان""مدبولى"يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال أكتوبر"، أوضحت صحيفة "الجمهورية" أن دكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استعرض التقرير المقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 571 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين.

ونقلت "الجمهورية" عن دكتور حسام المصرى قوله إن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 16 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وتحت عنوان "فى لقاء المشاط بوفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية: بحث مشروعات التعاون فى حياة كريمة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التقت وفدا رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وذلك للاطلاع على نتائج الزيارة التى قام بها لمصر خلال الفترة من 23-30 أكتوبر الماضى، ومتابعة المشروعات الجارية مع الصندوق فى إطار العلاقات المشتركة مع مصر، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وعلى رأسها المشاركة فى المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.".

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول الجهود التى تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الدول من الغذاء بسبب تأثيرها على الزراعة، وهو ما يتطلب ترسيخ الممارسات الزراعية المستدامة والذكية، كما بحث فرص التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى إطار التنمية المتكاملة للريف من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ناقش اللقاء كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية من خلال الشراكات الدولية.

وتحت عنوان "المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.8 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن البنك المركزى، أعلن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى40٫849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك بعد مرور 5 أعوام على قرار تحرير سعر الصرف الذى يوافق 3 نوفمبر 2016، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى بشكل متواصل منذ هذه الفترة مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت وتصحيح مسار الاقتصاد والقضاء على الاختلالات التى كان يعانى منها.

وأشارت الأهرام إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية سجل ارتفاعا طفيفا فى آخر الشهر الماضى، مقارنة بما يصل إلى 40.825.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2021، وذلك مواصلا للاتجاه الصعودى لعدة أشهر فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدل النمو.

وفى صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا"، ذكرت الصحيفة أن القوات الجوية المصرية والهندية نفذت تدريبا جويا على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين، بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وسلطت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على حادث الإسماعيلية، وتحت عنوان "المتهم بذبح عامل الإسماعيلية: تعاطيت مواد مخدرة صباح يوم الواقعة"، ونقلت الصحيفة أقوال المتهم «تعاطيت مواد مخدرة مختلفة صباح يوم الواقعة»، مضيفة أن المتهم قام بإجراء محاكاة على قتل عامل فى شارع طنطا بالإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده، ملابسات الجريمة، خلال استجوابه أمام النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت "المصرى اليوم" أن المتهم خلال استجوابه فيما نسب إليه من قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم الواقعة، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بيانا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.