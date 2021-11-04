اليوم.. الكنيسة تحتفل بالذكرى التاسعة لإجراء القرعة الهيكلية

جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى التاسعة، لإجراء القرعة الهيكلية التى تم على إثرها اختيار البابا تواضروس بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118 خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.





ففى صباح يوم 4 نوفمبر 2012، أقامت الكنيسة القبطية قداسا ترأسه الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريركى حينها، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية حاليا، حيث أقيم قداس خصيصا قبيل إجراء القرعة الهيكلية.

وتأهل للقرعة حينها 3 مرشحين هم: الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، والقمص رافائيل آفا مينا، الراهب بدير القديس مارمينا بمريوط.

وعقب إجراء الانتخابات، حصل كل من الأنبا رافائيل على 1980 صوتا، والأنبا تواضروس على 1623 صوتا والقمص رافائيل أفامينا على 1530 صوتا.

وقام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علنى أمام جموع الحاضرين وبعدها قام بإغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنودة الثالث للتبرك به.

وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوى" وبعد أن تم عصب عينه قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البطريركى" عقب القداس، بفك الاختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ 118 من باباوات الكرسى السكندرى، وحينها أعلن الأنبا باخوميوس اسمه، وهنأ الشعب القبطى بعبارة "مبارك".