غدا.. غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى فى اتجاه شارع مراد لمدة 3 أيـام

ونوهت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً للمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلـق (1) حـاره مرورية فقط وذلك لمدة (3) أيـام ابتداء مـن السـ۱۲ـاعه صباح يوم الجمعة الموافق 5 /12/ 2021 حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7 /11/2021.
وتابعت: على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة، علما بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية.
ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها لتسهيل حركة سير المركبات.
وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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