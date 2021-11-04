/659671/بعد-٤٨-ساعة-الداخلية-تنجح-في-تحرير-رهائن-الفيوم-بعد-احتجازهم-من-بلطجى صور-وفيديو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على بلطجي احتجز أسرته، وقامت “قوات إنقاذ الرهائن” بقطاع الأمن الوطني بتحرير الرهائن والقبض على البلطجي بمنزله الكائن بالطريق الدائري في ميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم.

بلطجى الفيوم ووزارة الداخلية البلطجي هو مسجل خطر إحتجز زوجته وحماته وشقيقتي زوجته واطفاله وسجل فيديوهات لهم يعترفن فيها بتكوين شبكة دعارة المتهم قتل حماته قبل دخول القوات وألقى الجثة بفناء البيت لإجبار الشرطة على التراجع مرة أخرى مهددا بتصفية الباقيين الداخلية تنجح في تحرير رهائن الفيوم بعد احتجازهم من بلطجى القوات الخاصة فجرت الأبواب الحديدية وإصابت المتهم بعيار بالكتف وتم تحرير جميع الرهائن

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