أخبار مصرية

فيديو لحظة تحرير رهائن الفيوم من البلطجى.. والأهالي لرجال الأمن الوطني "عاش يارجاله"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

/659673/فيديو-لحظة-تحرير-رهائن-الفيوم-من-البلطجى-والأهالي-لرجال-الأمن-الوطني-عاش-يارجاله

ينشر موقع دوت الخليج ،لحظة تحرير رهائن الفيوم من البلطجى مع توجيه الأهالى  رسائل دعم لرجال الأمن الوطن الذين قاموا بهذه العملية بقولهم  "عاش يارجاله" فى الوقت الذى عمل قوات  الأمن على توجيه رسائل دعم ومساندة للمحتجزين أثنا تحريرهم بقولهم"متخافوش"

دوت الخليج

و نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على بلطجي احتجز أسرته، وقامت “قوات إنقاذ الرهائن”  بقطاع الأمن الوطني بتحرير الرهائن والقبض على البلطجي بمنزله الكائن بالطريق الدائري في ميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم.

فيديو لحظة تحرير رهائن الفيوم من البلطجى.. والأهالي لرجال الأمن الوطني "عاش يارجاله"

البلطجي هو مسجل خطر إحتجز زوجته وحماته وشقيقتي زوجته واطفاله وسجل فيديوهات لهم يعترفن فيها بتكوين شبكة دعارة

523e8df723.jpg

 

 

0dca4d227b.jpg

 

 

7a4b5569a6.jpg

 

 

e8104ef4fb.jpg

 

 

المتهم قتل حماته قبل دخول القوات وألقى الجثة بفناء البيت لإجبار الشرطة على التراجع مرة أخرى مهددا بتصفية الباقيين

 

الداخلية تنجح في تحرير رهائن الفيوم بعد احتجازهم من بلطجى

c91842e7eb.jpg

 

 

القوات الخاصة فجرت الأبواب الحديدية وإصابت المتهم بعيار بالكتف وتم تحرير جميع الرهائن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لحظة تحرير رهائن الفيوم من البلطجى.. والأهالي لرجال الأمن الوطني "عاش يارجاله" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا