ماجدة الرومي تحيي حفل غنائي جديد بدبي في هذا الموعد

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تستعد الفنانة المتألقة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي جديد بدولة الإمارات خاصة مدينة دبي، وذلك في يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، ضمن حفلات النجوم في الدول العربية المحتلفة.

دوت الخليج يرصد موعد حفل ماجدة الرومي بدبي

وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بين حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

سقوط ماجدة الرومي على مسرح مهرجان جرش

الجدير بالذكر تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن.

اذ سقطت على خشبة المسرح أنثاء تأديتها إحدى أغنياتها بتألق تام وذلك وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، اذ اختل توازنها نتيجية انخفاض ضغط الدم الأمر الذي انتفض له قلوب الجمهور لدقائق.

وكشفت مذيعة الحفل أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

رسالة ماجدة الرومي للجمهور بعد أزمتها الصحية

وجهت ماجدة الرومي رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية الأخيرة على مسرح مهرجان جرش، فنشرت صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “وهكذا عُدت إليكم، لتُعانق نبضات قلبي قلوبكم.. حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر.. وشكري لأمنياتكم.. دمتم بخير وصحة وسلامة”.