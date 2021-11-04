مدبولى: توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات التجارية بيـن مصر وأعضاء الكوميسا

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حضر الاجتماع سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية التى توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع الكوميسا، لا سيما وأن مصر ستتسلم رئاسة الكوميسا فى القمة المقبلة، بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة فى 2001.
وأضاف مدبولى أن مصر حريصة على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الإفريقية، خصوصا أن التعاون الإقليمى من خلال التكتلات التجارية، أصبح واحدا من أهم آليات تحقيق التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتدعيم وتطوير التكامل الاقليمى، وتعزيز العلاقات التجارية بيـن مصـر والـدول الأعضاء فى الكوميسا، لافتا إلى أن مصر ساهمت وما زالت تساهم بفاعلية فى تدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء.
وأكد رئيس الوزراء أن استضافة مصر للقمة الـ21 للكوميسا فى 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، إنما يعكس إيمانها الراسخ والتزامها بتعزيز العمل الجماعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وإزالة كافة العقبات التى تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ومجابهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، موجها كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لكى تخرج القمة فى أفضل صورة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون الترتيبات الجارية لقمة الكوميسا التى ستنعقد بعد 3 سنوات من انعقاد القمة الأخيرة فى لوساكا بزامبيا فى يوليو 2018.
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