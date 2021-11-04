رئيس مياه البحيرة للشركاء الأوروبيين: ننفذ 12 مشروعا بـ 1.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وفدا من بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الفرنسى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الأوروبية، والمكتب الاستشارى الألمانى بمحطة صرف صحى منشية الحرية.





واستعرض "نشأت" الموقف التنفيذى لمتابعة مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبى بنطاق محافظة البحيرة.

وقال إن إجمالى عدد مشروعات البرنامج 12 مشروعا بقيمة إجمالية نحو مليار و200 مليون جنيه مصرى وتخدم حوالى مليون نسمة من مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة دمنهور ومركز شبراخيت ومدينة المحمودية ومركز ومدينة أبوحمص.

وأشار إلى الانتهاء والاستفادة من معظم المشروعات ما أدى إلى تحسين مياه الشرب ببعض المناطق داخل مدينة دمنهور كما أدت إلى تحسين والتغلب على ضعف ضغط المياه بتلك المناطق والقضاء على شكاوى المواطنين كما تم الانتهاء من مشروعات وتحسين خدمة الصرف الصحى والقضاء على مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية.

وأضاف أن هناك مشروعات أوشكت على الانتهاء بنسب تنفيذ تتراوح بين 99% وهى مشروع الصرف الصحى بقرية منشية الأوقاف، وأخرى تحت التنفيذ بنسب تتراوح من 58 إلى 99%.

وأشاد الشركاء الأوروبيين ببنك التعمير الألمانى، وبنك التنمية الفرنسى وبنك الاستثمار الأوربى بالشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة ونسب ومستوى التنفيذى والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والأثر الإيجابى الواضح فى تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك بحضور المهندس حمدى الخولى رئيس وحدة الاتحاد الأوربى بنطاق محافظة البحيرة ومدير عام المشروعات بالشركة والمكاتب الاستشارية ومكتب CES الدعم الفنى للبرنامج والمهندس عمرو ناصف مدير عام التعاون الدولى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرى المشروعات، ومفوضى بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى.

وأعرب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة التى تخدم مواطنى المحافظة وطالب القائمين على المشروعات بالحفاظ على هذا المستوى من الأداء والتنفيذ.