الوزير: تأسيس شركة لإدارة جميع وسائل النقل الذكى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة "السوبر جيت"، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.





وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه تم استعراض نشاط الشركة وخطة تطويرها لمواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات النموذجية لخدمة الركاب مثل (محطة سوبر جيت بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية – محطة بالقاهرة الجديدة – محطة بمدينة نصر – محطة بسوهاج) وتدشين محطة الشركة المركزية الجديدة فى مجمع المواقف ببورسعيد لخدمة أهالى بورسعيد.

وكذلك توقيع حق انتفاع لعدد من قطع الأراضى لاستخدامها كمحطات نقل ركاب نموذجية (قطعة أرض بمدينة السويس – قطعة أرض بمدينة الإسماعيلية) بالإضافة إلى جهود الشركة الحالية لتأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى خطة السوبر جيت لتقديم خدمات النقل الذكى فى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول الرقمى ضمن برنامج رؤية مصر 2030 بمجالاتها المتعددة، حيث ركزت خطة السوبر جيت على دعم مشاريع التحول الرقمى وإعادة هيكلة الأصول والتكاليف التشغيلية.

وكذلك تم استعراض مخططات الشركة فى السير فى إجراءات التعاقد على 2 حافلة كهرباء من وزارة الإنتاج الحربى للعمل فى خدمة النقل الترددى (عدلى منصور / مطار القاهرة) وكذلك التنسيق على تفعيل الخطوط الدولية مثل خط القاهرة (بغداد – بنغازى – عمان) بالإضافة إلى تزويد أسطول الشركة بـ 21 حافلة جديدة فاخرة (الفئة المميزة وVIP PLUS) والتعاقد على 20 حافلة أخرى كما تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارى التنسيق على إحلال 42 حافلة ضمن البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات التى مر على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى / السولار.

بالإضافة إلى عرض جهود الشركة فى نقل العالقين بمحطة مصر ومطار القاهرة خلال بدايات فترة الحظر الخاص بوباء كورونا واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تتخذها الشركة لمواجهة الفيروس فى تطهير وتعقيم الاتوبيسات وأماكن الحجز حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة الحجز الإلكترونى بالشركة وقيام الشركة بتحديث خططها الاستراتيجية لتطوير الأعمال من خلال التوسع فى خدماتها المقدمة للمواطنين لتمتد فى محافظات (السويس – الإسماعيلية – المنصورة) حيث قامت الشركة بنقل 2 مليون راكب خلال عام 2020م.