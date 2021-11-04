الموارد المائية :الانتهاء من تنفيذ عدد (١١) محطة بعد تعثر لفترات تتراوح...

- وزارة الموارد المائية والرى تنتهى من تنفيذ عدد (١١) محطة بعد تعثر لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة

- منظومة متكاملة من محطات الرى والصرف والخلط موزعة على مستوى الجمهورية بعدد (٥٨٥) محطة

- (٥) مراكز رئيسية للطوارئ لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول

- محطات رى بقدرة ٤٠٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطات صرف بقدره ١٥٠ مليون م٣/ يوم

- تشغيل عدد (٥٥) عائمة لخدمة ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب فى محافظة أسوان

قامت وزارة الموارد المائية والري من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها ، بالإنتهاء خلال الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (٥٧) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة ١ و ٢) ، والتى تخدم زمامات تصل الى ٤٧٠ ألف فدان.

وتقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بدور هام بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

كما يتبع المصلحة (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين ١٠٠ ك ف أ و ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير .

وتتنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطــات ري وصرف وخلط ، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات ، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادى الصعايده ــ وادى النقره - ... وغيرها ) ، وتصل قدرات محطات الرى إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم تعمل معظمها بصفه دائمه خلال فتره أقصى الإحتياجات ، وتقوم محطــات الخلــط برفع مياه الصرف الزراعى لإعادة إستخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

الجدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام ١٩٠٢ وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام ٢٠٠٠ فدان تقريباً ، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام ١٩٢٩ لخدمة زمام ١٢٠ ألف فدان.

كما تشرف المصلحة على تشغيل عدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب ، وتعتبر محطة بلانه العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها فى عام ١٩٣١ لخدمة زمام ١١٠٠ فدان.