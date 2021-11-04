إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بسبب أعمال تطوير

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق كوبري الجيزة المعندي جزئيا عند الاتجاه المؤدي لشارع مراد، لمدة 3 أيـام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. جاء ذلك في إطار استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار. وحدد المرور إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني ابتداء مـن ۱۲ صباح الجمعة حتى 5 صباح الاحد على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علماً بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية . وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسيقا مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .

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