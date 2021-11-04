/659672/نتائج-الأهلي-والزمالك-مع-صافرة-الحكم-محمد-عادل-قبل-مباراة-القمة

تترقب جماهير الكرة المصرية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصبح محمد عادل الحكم الدولي في إداراة مباراة القمة.

وأدار عادل للزمالك 18 لقاء في جميع البطولات المحلية، فاز فيها الفارس الأبيض بـ 12 وتعادل في 4 وخسر 2.

وأشهر محمد عادل 32 إنذار في لقاءات الزمالك و3 حالات طرد وتحصل مع حامل اللقب الزمالك على 4 ركلات.

أما مع الأهلي أدار محمد عادل 17 لقاء للأحمر فاز في 13 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد في جميع البطولات.

وأشهر عادل 27 كارت أصفر في مواجهات الأهلي وحالتين طرد وتحصل معه على 7 ركلات جزاء.

استبعد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثه من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.