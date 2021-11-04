محمود القط: تنسيقية شباب الأحزاب تعزف سيمفونية الهوية الوطنية داخل الدفاع والأمن القومي للشيوخ

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة نواب التنسيقية بجلسة استماع لجنة الدفاع

الهوية المصرية

وأكد أعضاء التنسيقية على أن الحفاظ على الهوية المصرية هي أمن قومي في المقام الأول وأنه أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأي إختلافات فئوية .

وأشار النائب النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بأن أي مقترحات تستهدف الهوية و الوعي تواجه ثلاث تحديات رئيسية الا و هى (الوقت، التمويل، التفاعل التكنولوجي ، مقترحا اطلاق يوم النشيد الوطني، بحيث يكون إلقاء النشيد الوطني مختلف عما هو معتاد عليه فلن يكون في طابور الصباح بل سيكون في يوم محدد في الأسبوع عند بداية كل (حصة ) في المدرسة، وكل ( محاضرة) في الجامعة و سيتم تطبيق ذلك في جميع المدارس و الجامعات في نفس اليوم سواء كانت حكومية أو دولية و هنا سيردد الاطفال في المدارس و الطلاب في الجامعات في يوم واحد النشيد الوطني عدة مرات و سيتحول الى اغنية معتادة لهم و هذا المقترح سره في تأثيره و بساطته و يتجاوز التحديات الثلاثة و يكون نقطة انطلاق لتفعيل باقي المقترحات الهامة في نفس الشان.

كما إقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة التوصيات الناتجة عن الاجتماعين الاول و الثاني و تكون منوطة بحصر كل ما تم طرحه من مقترحات و تصنيفها على حسب نوعها (قصيرة او متوسطة او طويلة) ووضع آليات التنفيذ و متابعتها.