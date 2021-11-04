/659678/عمرو-يوسف-في-صراع-مع-إبليس-في-مسلسل-وعد-الشيطان

بدأ الفنان عمرو يوسف في تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد «وعد إبليس» الذي كان يحمل اسم «العقد» وذلك في الديكورات المخصصة للعمل بإحدى مناطق 6 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شحصية عمرو يوسف بمسلسل وعد الشيطان

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث العمل شخصية «إبراهيم»، وهو رجل أعمال شاب يمتلك عدة شركات ويبرم اتفاقًا مع الشيطان الذى يجسده فتحى عبدالوهاب على عدم التعرض له بأى أذى طوال حياته وأن يؤجلها لما بعد وفاته تحت عنوان «وعد الشيطان»، ولكن الأخير يخلف وعده ويقوم بإيذائه ليقوم ابراهيم بمحاولة التخلص منه وقتله.

مسلسل وعد الشيطان

وينتمي مسلسل «وعد وعد الشيطان» إلى نوعية أعمال ال 6 حلقات، وهو من إخراج كولين توج،ويعد العمل أولى أعمال عمرو يوسف الذي يخوض بها عالم المنصات الإلكترونية ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى.

ويشارك في بطولة العمل بجانب عمرو يوسف كلا من عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، ومريم الخشت مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

عمرو يوسف يخرج من سباق رمضان 2021

وجدير بالذكر، أن عمرو يوسف خرج من السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل «الملك» عدم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021، وذلك لأنه مازال هناك العديد من أعمال الجرافيك والتصميمات التي تعود للعصر الفرعوني لم يتم الانتهاء منها ومن أجل أن تخرج هذه التصميمات والديكورات بشكل مناسب للعصر الفرعوني لابد أن يتوفر عنصر الوقت، ولهذا قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض العمل للعام المقبل، أو عرضه بعيدًا عن السباق الرمضاني.

فيلم «أولاد رزق» الجزء الثاني أخر أعمال عمرو يوسف

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافًة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.