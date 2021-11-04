الأحد..مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل دورته 43 خلال مؤتمر صحفي

/659682/الأحدمهرجان-القاهرة-السينمائي-يكشف-تفاصيل-دورته-43-خلال-مؤتمر-صحفي

تعقد إدارة مهرجات القاهرة السينمائي، مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، للكشف عن تفاصيل الدور الثالثة والأربعين،المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مؤتمر القاهرة السينمائي

وتأتي لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي على النحو الأتي: يتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، والذي يعد واحدًا من أهم المخرجين العالميين، ويتولى الناقد أندرو محسن منصب مدير المكتب الفني، الذي عمل في عدة مناصب في مهرجان القاهرة منذ عام 2016.

أما الفريق المكتبي للمهرجان يضم مجموعة مهمة من النقاد والمخرجين، منهم الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، والناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، والناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، والمخرجة ماجي مرجان، ومبرمجة أفلام شرق أوروبا، والمخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.

«تيك توك» تعلن رعايتها لـ مهرجان القاهرة السينمائي

هذا وأعلنت منصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة، رعياتها للدورة القادمة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال إطلاق مسابقة على هامش فاعلياته لأفضل فيلم وأفضل ممثل وممثلة.

وسيكون برنامج المسابقة لمنصة تيك توك على ثلاث مراحل، الأولى سيتم اختيار أعلى 100 فيديو طبقا لعدد تسجيلات الإعجاب، والمشاركات، والتعليقات، والمشاهدات على تيك توك، ثم تقييم الفيديوهات من قبل لجنة تحكيم تحت إشراف إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، لإختيار 10 فيديوهات فقط، ثم يتم الترويج للفيديوهات ويتم الإعلان عنها على المنصة للمستخدمين للتصويت عليها في كل فئة.

فيلم «ريتسا» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد الفيشاوي بفيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، اذ صورة له من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا و الخبر السعيد ان الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021”.