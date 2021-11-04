/659683/النائب-عبد-المنعم-إمام-يطالب-بتقنين-أوضاع-التوك-توك-ليلائم-الوضع-الاقتصادي-والاجتماعي-للدولة

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "التوك توك" يتسبب فى فوضى غير عادية، مضيفا”أمامنا طريقين إما المنع أو وضع حل موضوعي لتأمين المجتمع، مؤكدا على ضرورة تقنين التوك توك على ان لا يقل عمر من يعمل عليه عن 40 سنة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عبد المنعم امام بشأن ظاهرة التوكتوك

انتشار ظاهرة التوكتوك

وأشار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، خلال لقائة فى برنامج التاسعةالمذاع على القناة الأولي المصرية، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن "التوك توك" وسيلة كسولة ولا تعلم أي مهارة جديدة، موضحا أن تقديرات مركبات التوك توك في المحلة تجاوز 70 ألف توك توك، مما تسبب في معاناة مصانع المحلة من قلة العمالة، واتجاه عمال سيارات النقل الثقيل للعمل عليه لسهولة الربح منه.

ولفت عبد المنعم إمام، إلى إختفاء ظاهرة الصبي (بلية) مع الحرفيين، فتحول الصبيان للتوك توك، مؤكدا ان التوك توك أعاد للأذهان فكرة تجريف العمالة الماهرة من مصر التي قام بها سليم الأول عند السيطرة على مصر، مردفا أن هذه القضية تهم المجتمع المصري ككل وتؤثر عليه.

الوضع الاقتصادي

وتابع عبد المنعم أمام، أنه لا يمكن إلغاء التوك توك بشكل كامل، مطالبا بضرورة ضبطه وتقنين أوضاعه بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورؤية مصر التي نحو التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الموضوع ليس مقتصرا على الفوضى المرورية بل بالنظرة للاقتصاد المصري، مضيفا”فهل من المعقول جلب عمالة غير مصرية للعمل في المصانع المصرية!”.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مصر لديها مشكلة في التعليم الفني، ونتيجة لهذه المشاكل اتجه بعض الشباب للتعلم من الاسطاوات، لأخذ الخبرة والتعلم، أما اليوم فقد غاب ذلك.