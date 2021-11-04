بعد نجاحه بـ«في بيتنا روبوت»..حسين نصار يتعاقد على فيلم «السرب»

/659684/بعد-نجاحه-بـفي-بيتنا-روبوتحسين-نصار-يتعاقد-على-فيلم-السرب

اتجه اليوتيوبر حسن نصار الشهير بتقليد الشيخ مبروك عطية، لعالم التمثيل، بدأها بالمسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت» مع الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال.

دوت الخليج يرصد مشاركة حسين نصار في فيلم السرب

وتعاقد الفنان حسن نصار خلال الفترة الحالية على المشاركة في فيلم «السرب» بجانب الفنان الكبير أحمد السقا والذي يجسد من خلاله خلاله شخصية ضابط في الجيش الليبي.

فيلم «السرب» من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

الإرهاب محور أحداث فيلم السرب

يتناول فيلم «السرب» قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015، ويجسد الفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم دور داعشي منتمي لجماعات الإرهاب والذي من المقرر أن يعكس كيفية تجنيد الجماعات الإرهابية للأشخاص بداية من السيطرة على عقولهم إلى أن يجعلوهم يفعلون مايقولون بكل بساطة.

حسين نصار يتألق بجانب إنجي المقدم

كما تعاون حسن نصار في عمل درامي جديد مع الفنانة إنجي المقدم والذي يحمل اسم «دليلك الذكي للطلاق» والذي يتولى إخراجه المخرج مصطفى أبو سيف.

ويعد مسلسل «دليلك الذكي للطلاق» هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي الشهير «Girlfriends’ Guide to Divorce» الذي تم تقديمه في 5 مواسم وبدأ عرضه في 2014 وانتهى في 2018، ويشارك إنجي المقدم في بطولة المسلسل كل هيدى كرم وعمر الشناوي وإنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقي الفنانين الشباب بالتزامن مع التصوير.

وتدور أحداث مسلسل «Girlfriends’ Guide to Divorce» حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.