الرى: تنفيذ 11 محطة رفع متعثرة منذ 26 سنة

جدة - نرمين السيد - ونفذت الوزارة محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو 57 بتوشكى - طابية العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و2)، والتى تخدم زمامات تصل إلى 470 ألف فدان.

وتقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بدور هام بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

ويتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و2.50 ميجا فولت أمبير.

وتتنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطات رى وصرف وخلط، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضى الزراعية وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادى الصعايده ــ وادى النقره -... وغيرها )، وتصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، وترفع محطات الخلط مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

جدير بالذكر أن أول محطة رى تم إنشاؤها داخل مصر هى محطة الكريمات عام 1902 وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريبا، وأول محطة رى تدار بالكهرباء هى محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان.