فيديو- جواز السفر الصحى.. تفاصيل الإطلاق وطريقة التسجيل

جدة - نرمين السيد - قال صلاح خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يمكن للفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة التسجيل للحصول على لقاح فايزر، لأنه هو اللقاح المعلن عن دراسته أنه يصلح للأقل من 18 سنة، موضحا أن هناك إجراءات أقرتها اللجنة العلمية بشأن نسبة الجرعة لأن هذا شق طبى أكثر.

تابع أن شهادة الميلاد المميكنة ستكون مطلوبة عند تلقى لقاح فايزر بالنسبة لهذا الفئة العمرية، وهو بديل للبطاقة الشخصية لإثبات السن والمعلومات الخاصة بالمتلقى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراكز محددة للقاح فايزر لتكون مخصصة لهذه الفئة العمرية.



وبالنسبة إلى جواز السفر الصحى، قال مستشار وزير الصحة إن هذه الخطوة تأتى تسهيلا على المواطنين إذ يتم تحميل بيانات شهادة تلقى اللقاح واستخدامها فى السفر أو الدخول للمصالح الحكومية وما شابه، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التطبيق من شهر أبريل الماضى، ويتم إدخال الرقم القومى ورقم التسجيل وهو مكتوب على بطاقة تلقى اللقاح وهو نفس الرقم أيضا الذى يصل إلى المواطنين على الهاتف عند التسجيل لتلقى اللقاح.

وقال صلاح إنه بعد تسجيل البيانات سيصل كود إلى المواطن ويدخله وبعدها يطلب التطبيق رفع صورة أو أخذ سيلفى وبعدها تظهر بيانات التطعيم وبها بيانات الجرعة الأولى والثانية بكل تفاصيلها، وكذلك زر آخر يخص المطارات والجوازات.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.