فيديو.. وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقد شراكة مع «نانوفوس اليونانية»

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، Nikolaos Garilidis السفير اليونانى بمصر، والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس "NanoPhos" اليونانية، والمهندس خالد محمد حمزاوى رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور"، وذلك بهدف التعاون فى مجال تصنيع البويات المائية وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام (تكنولوجيا النانو)، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





وشهد الوزير مرسى، والسفير اليونانى توقيع عقد شراكة بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) وشركتى "كريازور" و"نانوفوس"، ووقع العقد المهندس خالد محمد حمزاوى – رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور"، والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "نانوفوس" والمهندس ممدوح بدوى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، ويهدف هذا التعاون إلى تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام (تكنولوجيا النانو).



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن استراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة تعمل على المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد فى دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيرا إلى أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائما لزيادة التعاون فى المجالات كافة.



وأعرب السفير اليونانى عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والمتمثلة فى وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة فى كل من اليونان ومصر، معربا عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان على مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادى الرصين لمصر فى المنطقة والذى يحظى باحترام المجتمع الدولى بأسره، مؤكدا حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات.

وأشار الدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس "NanoPhos" اليونانية إلى أن شركة "نانوفوس" اليونانية هى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام (تكنولوجيا النانو)، مضيفا أن هذا التعاون المشترك سيسهم فى إنشاء أول مصنع فى الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو تكنولوجى فى إنتاج الدهانات المختلفة.

وأعرب المهندس خالد محمد حمزاوى – رئيس مجلس إدارة شركة كريازور عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بنقل التكنولوجيا وتسليم نسخة من كافة الوثائق الفنية المتعلقة بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق بالإضافة إلى الإشراف الفنى على مراحل الإنتاج والجودة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على إيمان الوزارة بأهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية فى مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلى من أجل تلبية احتياجات الدولة فى إطار سعيها لمواكبة معايير الجودة العالمية.