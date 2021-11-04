حقيقة إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن، مُشددةً على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هى، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدى السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدى السيارات مهلة لمدة 30 يوماً لتجديد رخصة القيادة التى انتهت بالفعل.

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