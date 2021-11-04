عبدالغفار يتلقى تقريرا حول تجربة مصر فى إنشاء منصات التعليم الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، حول الاجتماع الوزارى الافتراضى (المائدة المستديرة الدورة الثالثة عشر) بشأن التعليم الإلكترونى فى إفريقيا، والذى عقد أمس الأربعاء، بمشاركة مسئولين من وزارات التعليم العالى الإفريقية.





وأفاد التقرير بأن الاجتماع يعقد كجزء من سلسلة اجتماعات حول التعليم الإلكترونى فى إفريقيا، وتستضيفه مؤسسة التعليم الإلكترونى الإفريقية e-Learning بالتعاون مع كورسيرا Coursera for campus.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع تناول استخدام التعليم الهجين والإلكترونى المستند على المهارات؛ لوضع التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطط النمو الاقتصادى، حيث أثرت جائحة كورونا بالسلب على النمو الاقتصادى للدول، ولكنها أدت لتغيير مسار التعليم وسارعت من وتيرة الدخول فى عصر التعليم الإلكترونى.

وتناول التقرير عرض تجربة مصر ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إنشاء منصات إلكترونية للتعليم يتم تقديم محاضرات من خلالها للطلاب، وشهدت تفاعلا كبيرا بين الطلاب والأساتذة، وكذلك إنشاء نظم إلكترونية احترافية محكمة للإمتحانات، والتى ساهمت فى تخطى الدولة لمشكلة جائحة كورونا وانتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف التقرير أنه تم عرض تجربة مصر فى إنشاء الجامعات التكنولوجية التى تؤهل الطلاب لفرص العمل المستقبلية فى المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة، حيث يعتبر التعليم التكنولوجى أحد أهم أدوات المستقبل لملء الفجوة فى الاحتياجات لسوق العمل بالمستقبل، كما تم استعراض فرص مشاركة هذه التجربة مع الدول الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بالتعليم العالى والبحث العلمى، فقد تم زيادة حصة ميزانية التعليم لتصل إلى 6% من الناتج القومى المحلى و1% للبحث العلمى، ويعتبر اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمى مؤشرا على خطة النهوض الاقتصادى المبنى على المعرفة، حيث تتبنى الوزارة توجهات الدولة فى النهوض بالتعليم الجامعى والبحث العلمى كقاطرة للتنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورؤية القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة الإنسان المصرى.