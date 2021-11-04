جامعة الإسكندرية: حريصون على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أستاذ الذكاء الاصطناعى عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا الدكتور ضياء الجميلى والدكتورة جميلا مصطفينا، رئيس مركز تكنولوجيا البحوث، بجامعة كازان بروسيا.

وأكد قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية الحديثة والمتطورة.

وقال إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وإمكانية مشاركة جامعة الإسكندرية فى مشروع "ليفربول تليسكوب ريموت" لإيجاد حلول لعلاج الأمراض الخطيرة والمستعصية، كما تضمن اللقاء امكانية التبادل الطلابى والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعتين، بهدف تطوير منظومة القطاع الطبى من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى، وخلق تكنولوجيا ذكية بمساعدة الأطباء وهيئة التمريض فى العمل لإنجازه بشكل أفضل.



وأوضح أن الجامعة أنشأت درجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية والأوروبية ومن بينها الجامعات الروسية الكبرى، مضيفا أن جامعة الإسكندرية حققت الكثير من الإنجازات فى مجال التعليم والبحث العلمى، وأدخلت العديد من التخصصات الجديدة وفق أحدث النظم التعليمية بالخارج فى مجاﻻت الذكاء الإصطناعى وريادة الأعمال والطب والهندسة والعلوم، وذلك من خلال اتفاقيات علمية مع جامعات أوروبية وأمريكية لمنح درجات علمية مشتركة سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو فى مرحلة الدراسات العليا، أو فى مجال البحوث المشتركة فى بعض المجاﻻت التطبيقية، مما ساهم فى وصول الجامعة إلى مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

وأشار الى أنه يجرى دراسة إنشاء تعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية و4 جامعات عراقية، وهى جامعات الكوفة، والقادسية، والبصرة، وتلعفر.

وأكد الجميلى أن جامعة الإسكندرية إضافة كبيرة لمشروع "ليفربول تليسكوب ريموت" كونها أفضل الجامعات فى الشرق الاوسط، ولديها نخبة كبيرة من العلماء والباحثين فى كافة التخصصات العلمية، وستسهم بشكل كبير فى تطوير فى هذا المشروع العالمى الكبير.

ورحبت الدكتورة جميلا مصطفينا، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، فى المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة، لا سيما مجال الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال، وإجراء بحوث مشتركة فى القطاعات الصحية والتمريض والهندسة والطب والتبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

شهد اللقاء حضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نفرتيتى ذكى، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية.