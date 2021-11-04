3 أيام.. غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل فى اتجاه القادم من ميدان الكيت كات

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل المشار إليها بالتبادل لمدة 3 أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 وحتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمه وإزالة أى معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.
كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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