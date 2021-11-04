القوى العاملة: تعيين 1755 شاباً.. منهم 39 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1755 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 39 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5500 من راغبي العمل ، فضلاً عن إستخراج 1890 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 17 منحة مولود جديد بإجمالي 34 ألف جنيه ، و17 منح زواج مبلغ 51 ألف جنيه ، و منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 87 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية صغري وكبري .
وأضاف مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 525 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 21 ندوة توعية عمالية ، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية .
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 79 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 24 منشأة أخرى ، والتفتيش على 280 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 80 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ودياً ، و إحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية ، و51 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، بالاضافة إلى استخراج ترخيص عمل فلسطيني الجنسية .
وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ 12 متدرباً .
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