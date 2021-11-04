الرئيس السيسي يوافق على اتفاق لتمويل مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.