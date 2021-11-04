«مصاب بطلق ناري في الكتف والقدم»..احتجاز بلطجى الفيوم المتهم بقتل حماته داخل مستشفى السجن العام

/659681/مصاب-بطلق-ناري-في-الكتف-والقدماحتجاز-بلطجى-الفيوم-المتهم-بقتل-حماته--داخل-مستشفى-السجن-العام

احتجز رجال الأمن الوطني بلطجى الفيوم، المتهم باحتجاز زوجته و عائلتة، وإطلاق النيران على قوات الشرطة وقتل حماته داخل مستشفى السجن داخل مستشفى الفيوم العام، بعد إصابته بطلق ناري فى الكتف أثناء قيام قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم وتحرير الرهائن.

دوت الخليج

وقال نائب مدير مستشفى العام الدكتور عصام أحمد هلال، إن المستشفى استقبلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم البلطجى المتهم بحبس زوجته وعائلته يدعى« أيمن عبد المعبود 40 عامًا» الشهير ببلطجى الفيوم، مصاب بطلق ناري فى الكتف والقدم، وتم احتجازه بعنبر المساجين داخل مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.

كما أشار هلال، أنه يتم الآن توقيع الكشف الطبى على حماة البلطجى التى قام بقتلها، أن الجثة وصلت إلى ثلاجة الموتى داخل المستشفى خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على بلطجي احتجز أسرته، وقامت “قوات إنقاذ الرهائن” بقطاع الأمن الوطني بتحرير الرهائن والقبض على البلطجي بمنزله الكائن بالطريق الدائري في ميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم.