/659685/بسبب-ماس-كهربائى-السيطرة-على-حريق-نشب-بشقة-سكنية-في-سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بدائرة قسم أول سوهاج بسبب حدوث ماس كهربائى تم الدفع بسيارة إطفاء ولا توجد خسائر بالأرواح وتم منع غنتشار الحريق ووصوله لباقى الشقق السكنية المجاورة.

دوت الخليج

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بشارع الشريف دائرة قسم أول سوهاج دون حدوث إصابات.

«دون حدوث إصابات »

وبالفحص أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحد مباحث قسم أول نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل ملك المدعو وليد م ع ح 28 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات ».

وبسؤال المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفي سياق أخر احتجز رجال الأمن الوطني بلطجى الفيوم، المتهم باحتجاز زوجته و عائلتة، وإطلاق النيران على قوات الشرطة وقتل حماته داخل مستشفى السجن داخل مستشفى الفيوم العام، بعد إصابته بطلق ناري فى الكتف أثناء قيام قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم وتحرير الرهائن.

وقال نائب مدير مستشفى العام الدكتور عصام أحمد هلال، إن المستشفى استقبلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم البلطجى المتهم بحبس زوجته وعائلته يدعى« أيمن عبد المعبود 40 عامًا» الشهير ببلطجى الفيوم، مصاب بطلق ناري فى الكتف والقدم، وتم احتجازه بعنبر المساجين داخل مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.

كما أشار هلال، أنه يتم الآن توقيع الكشف الطبى على حماة البلطجى التى قام بقتلها، أن الجثة وصلت إلى ثلاجة الموتى داخل المستشفى خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على بلطجي احتجز أسرته، وقامت “قوات إنقاذ الرهائن” بقطاع الأمن الوطني بتحرير الرهائن والقبض على البلطجي بمنزله الكائن بالطريق الدائري في ميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم.