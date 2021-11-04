«طقس معتدل» تعرف على درجات الحرارة اليوم

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، وما إذا كانت البلاد ستشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، بعد موجة الحر التي استمرت لأيام.

دوت الخليج ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم معتدلة نسبيًا عن باقي الأيام الماضية. درجات الحرارة اليوم كما أنه من ضمن الظواهر الجوية المؤثرة أيضًا، وجود شبورة مائية على كافة الأنحاء منذ الصباح باكر، ومكثفة فى المدن التى تقع فى الشمال، مثل الإسكندرية، والسلوم. ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات، وإليكم التفاصيل:- حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة 19 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي حالة الطقس ودرجة الحرارة في الإسكندرية 19 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي حالة الطقس ودرجة الحرارة في وادى النطرون 18 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي حالة الطقس ودرجة الحرارة في طنطا 19 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي حالة الطقس ودرجة الحرارة في شبين الكوم 20 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي حالة الطقس ودرجة الحرارة في دمنهور 19 درجة الحرارة الصغرى 28 درجة الحرارة العظمي

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