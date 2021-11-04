/659688/موعد-مباراة-نابولي-ضد-ليجيا-وارسو-بالدوري-الأوروبي

يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً على ليجيا وارسو البولندي في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2021-2022.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليستر سيتي المتوقع

في حراسة المرمي: كاسبر شمايكل

أما في الدفاع كل من كاستانيا، فيسترجارد، سويونشو، بيرتراند.

وفي خط الوسط ثلاثي مكون من البرايتون، نديدي، تيليمانس.

بينما في الهجوم كل من بارنز، ماديسون، جيمي فاردي.

مانشستر سيتي وأرسنال

واكتسح مانشستر سيتي منافسه فريق أرسنال، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من:

سجل الهدف الأول إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 43، ثم سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم الأهداف فيران توريس بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ 84 من زمن المباراة.

ليفربول

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.