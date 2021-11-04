/659689/بـ-362-مليون-يورو-السيسى-يوافق-على-اتفاق-لتمويل-مشروع-التطوير-والسلامة-بسكك-حديد-مصر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

دوت الخليج

مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للعاصمة الادارية الجديدة

ذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

هذا وكانت العاصمة الإدارية الجديدة، قد تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا ووفقًا لما أشار إليه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان.