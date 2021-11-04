/659692/مايان-السيد-تنتظر-عرض-فيلم-المحكمة-في-هذا-الموعد

تنضم الفنانة الشابة مايان السيد لأبطال فيلم «المحكمة» الذي يتولى بطولته عدد كبير من النجمات الشابات والذين ذاع صيتهم في الوسط الفني منهم الفنانة غادة عادل.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم المحكمة لميان السيد وغادة عادل

تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم «المحكمة» لـ مايان السيد بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤدي من خلالها شخصية منى.

وكانت شوقت الفنانة جميلة عوض الجمهور لفيلمها الجديد «المحكمة» بطريقة مختلفة من خلال كشف تفاصيل شخصيتها خلال العمل بطريقة مثيرة.

جميلة عوض تشوق الجمهور لفيلم المحكمة

ونشرت جميلة عوض البوستر الخاص بفيلم «المحكمة» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: «خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها عاليا، فيلم المحكمة عن قصص واقعية،‎24/11/2021 بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج : أحمد السبكي، تأليف : أحمد عبد الله، إخراج : محمد أمين».

أبطال فيلم المحكمة

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة فيلم المحكمة

ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

مايان السيد تثير الجدل حول إظهار إبطها

من ناحية أخرى، ردت الفنانة الشابة مايان السيد على الجدل المثار حولها في الأونة الأخيرة بشأن تعمدها إظهار إبطها في الصور التي تتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت مايان عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد”.