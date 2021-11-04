/659694/زيادة-نسبية-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، لاستخدامهم ذلك بشكل يومي.

دوت الخليج

ورصد موقع دوت الخليج، أسعار أغلب الخضروات والفاكهة فى السوق المصري، خاصة مناطق حلوان ومنشية البكري.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ولوحظ استقرار نسبي فى عدد كبير من السلع الاستراتيجية، خاصة تلك التى تُستخدم بشكل مستمر فى مائدة الطعام.

وإليكم أسعار بعض الخضروات فى الأسواق، وفقًا لما رصده محرر موقع دوت الخليج، هي كالتالي:-

الأسعار فى الأسواق

وتبين من خلال الجولة التى خاضها محرر دوت الخليج، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 3 إلى 5.5 جنيهات، وذلك بعد أن كان سعرها الأول هو 5 جنيهات.

كما أن أسعار البصل الأحمر قد وصل أيضًا لسعر 5 جنيهات، بينما الخيار والفلفل الرومي قد وصل لـ 8 جنيهات، وذلك فى أغلب أسواق حلوان.

ونرصد فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة أيضًا فى سوق العبور وهى كالتالي:-

سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح بين 30جنيها الي 80 جنيها، بينما وصل سعر الفلفل الحار أو الرومي 8 جنيهات، والباذنجان العروس 3الي7جنيهات.