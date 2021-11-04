قريبا جدا..رامي صبري يرج لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها»

/659695/قريبا-جدارامي-صبري-يرج-لأغنيته-الجديدة-هموت-من-غيرها

شوق المطرب رامي صبري، الجمهور لأغنيته الجديدة التي أتت بعنوان «هموت من غيرها» مشيرا إلى أنها من المقرر طرحها قريبا عبر منصات عالمنا العربي.

دوت الخليج يرصد موعد طرح أحدث أغاني الفنان رامي صبري

ونشر الفنان رامي صبري صورته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “صباح الفل . هموت من غيرها أغنية جديدة قريبا جدا علي جميع منصات عالمنا العربي”.

طرح أغنية قلبي في مشكلة لشقيق رامي صبري رغم رحيله

وكانت قد طرحت القناة الرسمية للراحل كريم صبري؛ شقيق المطرب رامي صبري ،أمس، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قلبي في مشكلة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «قلبي في مشكلة» من كلمات أيمن عز ومن ألحان كريم صبري، وتعد ثاني اغاني كريم صبري بعد وفاته بعد طرح برفقه شقيقه ديو يحمل اسم «حالة اكتئاب».

رامي صبري يطرح أحدث أغانيه

يذكر أن النجم رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان «بيحرك فى المشاعر»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب» التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.