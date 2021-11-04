محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية المعصرة فى مركز ملوى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك بحضور الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، واللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، وممثلى جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلى مؤسسة حياة كريمة، والجهات المعنية.

قال محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعات فى 16 قطاعا بقرى مركز ملوى، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، مؤكدا أن قرية المعصرة، تحظى بنصيب كبير من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات فى تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف القرية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستى، معصرة ملوى الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوى الثانوية المشتركة، ومشروع توسعة مدرسة وحدة معصرة ملوى الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

وأكد المحافظ أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومى، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضى للمشروعات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقا للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الإسراع فى إنجاز الأعمال، موجها القائمين على تنفيذ المشروعات، بضرورة الاستعانة بأبناء القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، للعمل بتلك المشروعات، لما سيكون له مردود إيجابى على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، كما استمع لعدد من الأهالى ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية.