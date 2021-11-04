التضامن لـ«حقوق الإنسان» بالبرلمان: لدينا لجان لفحص شكاوى السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع أمينة طراف، معاون الوزير لشؤون الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، إذ تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.





وأوضح المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى بقرار رقم 534 بتاريخ 31 أكتوبر 2021 كما أضاف القمارى فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، وأصبح هناك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، مضيفا: "نعمل على زيادة الوعى للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا".

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