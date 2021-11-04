محافظ الإسكندرية: إزالة مخالفات تعيق التطوير فى محطة مصر

وأشار الشريف فى بيان اليوم إلى أنه جرت إزالة عدد من "الباكيات" المخالفة بحرم الترام، وجرى تكليف إدارة أشغال الطريق بالحى ووحدة التدخل السريع بمتابعة الأعمال، لاستكمال إزالة جميع "الباكيات"، التى تعترض مسار التطوير.
وكان محافظ الإسكندرية قد أطلق فى نهاية يناير الماضى مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، بتكلفة 227 مليون جنيه، ويضم المشروع إنشاء سوق حضارى متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، كما يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، مع مراعاة المبانى التراثية المطلة على الميدان.
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