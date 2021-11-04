تاريخ عيد الحب 2021 فى مصر، محل اهتمام لدى الكثير من المواطنين خاصة الفئات الشابة الذى يقومون بإهداء أحبائهم، العديد من الهدايا والمقتنيات.

دوت الخليج

تاريخ عيد الحب 2021 فى مصر

وتاريخ عيد الحب 2021، يشغل كثيرًا محركات البحث جوجل، حيث ينتظره العديد من الشباب المتزوجين أو المقبلين على الزواج بشكل عام.

ويتسأل الكثير من المصريين عن السبب وراء إطلاق مسمى عيد الحب، والسبب وراء تحديده سنويًا، وهو الأمر الذى يعود إلى سنوات ماضية.

تعرف على تاريخ عيد الحب 2021 فى مصر

العديد من الطقوس التى يتبعها المصريين منذ زمن طويل بسبب عيد الحب، حيث يتم تبادل الورود والشوكولاته وبطاقات المعايدة وغيرها من الهدايا، والتى تعد من الأكثر مبيعًا فى ذلك الوقت من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بعيد الحب، له مرجع تاريخي سابق، حيث أنه قد بدأ فى عام 1988، وذلك انطلاقًا من رواية تاريخية للكاتب الصحفي مصطفى أمين حيث كان يسير وراء نعش لشخص لا يشاركه أحد فى جنازته، وقيل أنه لم يكن يحبه أحد، ومن ثم أطلق على ذلك اليوم، بـ«عيد الحب»، وهذه رواية شائعة.

ومن المشاهد التاريخية فى الأفلام السينمائية أن قامت الفنانة هند صبري فى إحدى الأفلام، أن قالت للفنان الراحل خالد صالح «عايزه ورد يا إبراهيم»، وذلك بمناسبة عيد الحب.

ويسعى الكثير من الشباب من الإناث والذكور المرتبطين الخروج معًا إلى الأماكن العامة والمنتزهات، كمات يجري تبادل الكلمات التى يغلبها المشاعر والحب.