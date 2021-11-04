/659712/مصر-تقود-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-نحو-الاستثمار-الأخضر-ننشر-أبرز-تصريحات-وزير-المالية-خلال-قمة-جلاسجو

أطلق وزير المالية، الدكتور محمد معيط، العديد من التصريحات المهمة خلال قمة «جلاسجو» المقامة الآن، والتى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسسي.

دوت الخليج

ومن ضمن تلك التصريحات التى ذكرها وزير المالية، محمد معيط، أنه أكد على أن هناك تكليف رئاسى بالتوسع فى مشروعات «الاقتصاد الأخضر» لتحقيق التنمية المستدامة.

أبرز تصريحات وزير المالية خلال قمة «جلاسجو»

كما أشار وزير المالية، محمد معيط خلال كلمته، إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول 2025 .

ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات وزير المالية، خلال قمة «جلاسجو» بحضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومات فى العالم، وإليكم أبرزها:-

وزير المالية فى «جلاسجو»: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠٪

- مصر تقود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر بتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

- مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص فى المشروعات الصديقة للبيئة.

- أدعو شركاءنا الدوليين والمستثمرين إلى تفهم الوضع المختلف بالبلدان النامية والحاجة الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة .

- إذا لم تتوفر متطلبات مكافحة «كورونا» خاصة مصادر التمويل بالدول النامية سيكون «المناخ» فى أولوية أقل.

- وزراء مالية العالم يشيدون بقوة كلمة مصر بالمؤتمر.. ويتطلعون إلى رئاسة مصر للمؤتمر فى دورته السابعة والعشرين العام المقبل.