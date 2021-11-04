أمل رمزي بمناقشات دفاع الشيوخ حول الهوية الوطنية: الدولة نجحت في معركة الوعي«فيديو»

/659693/أمل-رمزي-بمناقشات-دفاع-الشيوخ-حول-الهوية-الوطنية-الدولة-نجحت-في-معركة-الوعيفيديو

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن الوعي والانتماء والهوية الوطنية من أهم وأخطر القضايا التي تتعرض لها الدولة المصرية، لافتة إلى توجيهات الرئيس السيسي بتنمية الوعي لدي المواطنين كركيزة للتأثير على على الأفراد والشباب والاطفال والأسرة بشكل عام.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أمل رمزي بشأن جلسة الاستماع فى لجنة الدفاع

الهوية الوطنية

واشارت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ أن جلسة الاستماع تناولت بحث طرق التي من خلالها يمكن تنمية الوعي، من خلال الاتصال بكل المجالات المختلفة، لافتة الي دور لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ فى دعم وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدي الطلاب المدارس، إضافة إلى توعيتهم بمفهوم الوطن والوطنية.

وتابعت النائبة أمل رمزي، فى تصريحات خاصة بموقع دوت الخليج ، أن هذا الأمر يأتي فى ضوء اهتمامات وحرص القيادة السياسية بهذه القضية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بناء الوعي قضية تشغل كل المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة.

هذا و تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة عقد اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

كما تستكمل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين. بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.

هذا وتم تم توجيه الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة فى اجتماعها أمس من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.