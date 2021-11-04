/659696/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-موسيماني-وكارتيرون-قبل-مباراة-القمة

تترقب جماهير الكرة المصرية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي موسيماني وكارتيرون في 4 مرات من قبل كالتالي:

ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا 2015، وفاز كاتيرون المدير الفني لنادي مازيمبي الكنغولي علي موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز 3-1.

وفي الإياب فاز موسيمانى 1-0 وفاز كارتيرون باللقب مع مازيمبي

المواجهة الثالثة في شهر 4أبريل 2021 فاز موسيمانى مع الأهلي المصري على باتريس كارتيرون الزمالك 2-0

المواجهة الأخيرة بين بيتسو موسيماني وكارتيرون كانت في مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز في القمة ١٢٢ بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.