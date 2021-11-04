مايان السيد تتصدر التريند بسبب وضعيتها المثيرة في التصوير..«صور»

/659697/مايان-السيد-تتصدر-التريند-بسبب-وضعيتها-المثيرة-في-التصويرصور

شهدت الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، بعدما خرجت عن صمتها لعرب عن استيائها من منتقدي وضعيتها المثيرة التي تتخذها في كثير من صورها وهي تعمد إظهار إبطها.

دوت الخليج

سبب تصدر مايان السيد التريند

وأتى رد الفنانة مايان السيد مخالفا لجميع التوقعات إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، : “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد”.

وبعدها بدقائق شن الجمهور هجوم عنيق على الفنانة من خلال خاصية التعليقات، اذ جاءت على النحو الأتي: “هي مين دي”، “يلا ياجماعة نسيب مشاكلنا في الحياة ونركز في باط الفنانة”، وغيرها من التعليقات المسيئة لـ مايان السيد.

مايان السيد تنظر عرض فيلم المحكمة

وفي سياق أخر، تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم «المحكمة» لـ مايان السيد بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤدي من خلالها شخصية منى، الذي تدور أحداثه فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

مايان السيد تتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أنه شهدت الفنانة مايان السيد تألق واسع واذدهار فني في رمضان 2021، اذ شاركت في مسلسل “لعبة نيوتن”، مع الفنانة منى زكي الذي ويدور حول حازم وهنا المتحابين يتخذان قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

وشاركت أيضا في مسلسل"حرب أهلية" مع يسرا وباسل الخياط وجميلة عوض، مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري