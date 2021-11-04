برئاسة طارق رضوان.. حقوق النواب تناقش إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب،خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اجتماعها مع أمينة طراف، معاون الوزير لشئون الحماية الاجتماعية، و المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع حقوق النواب اليوم

حقوق الانسان

أوضح المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي انه تم بالفعل انشاء وحدة حقوق الأنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021.

كما أضاف فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، وأصبح هنالك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، واننا نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.

هذا و تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة عقد اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

كما تستكمل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين. بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.

هذا وتم تم توجيه الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة فى اجتماعها أمس من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.