اللواء طارق نصير: قضية الوعي والانتماء لها أولوية خاصة والسيسي رسم الخطوط للجمهورية الجديدة«فيديو»

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قال النائب طارق نصير وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، شهدت اليوم سلسلة اجتماعات بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى موضحا ان هذا الأمر جاء بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.

دوت الخليج

تنمية الوعي

واضاف النائب طارق نصير خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الشهر الماضي شهد متابعات متتاليه لمناقشات هذا الملف الهام، خاصة أنه حاز على اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسيـ نظرا لأهميته في بناء الدولة وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمواطنين.

الامن القومي

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي رسم الخطوط العريضة للاتجاه نحو عصر الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه حرص دائما على الحديث بشأن قضية الوعي في العديد من مداخلاته التلفزيونية وخطاباته فى المناسبات الرسمية.

ونوه النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من لجنة اشتركت في هذا الأمر للخروج باستراتيجية وطنية ومقتراحات واعية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وقامات المجلس في هذا الأمر، حيث أن مجلس الشيوخ يحتوي على كفاءات قادرة على الابداع والعطاء.

هذا و تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة عقد اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

كما تستكمل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين. بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.

هذا وتم تم توجيه الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة فى اجتماعها أمس من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.