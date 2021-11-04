استعدادات أمنية مكثفة لجنازة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي.. صور

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رصد موقع دوت الخليج الاستعدادات الامنية المكثفة لتشييع جنازة وزير الداخلية الأسبق، والتي من المقرر اقامتها بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

دوت الخليج

وكان توفي اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، حيث أكدت مصادر مقربة منه، نبأ وفاته، في منزله، عن عمر ناهز 86 عاما، وهو من مواليد محافظة الشرقية

تعرض لمحاولة اغتيال

وكان اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق قد تعرض لمحاولة اغتيال حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب الوزير، وقد تم قتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه في عام 1993.

اللواء حسن الألفي وزير داخلية مصر في الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997، فيما نجح الألفي في تحجيم الإرهاب وكشف أخطر تنظيماته.

يعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظاً لأسيوط ثم محافظاً لسوهاج وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل اختياره محافظاً ثم وزيراً للداخلية.