/659702/لتسليم-موقع-أعمال-محطة-مترو-أنفاق-العريش-غلق-كلي-لشارع-الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، عن غلق كلي لشارع الهرم في تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم ابتداء من الواحدة صباح غد الجمعة حتى انتهاء الأعمال.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أعدت التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وهي كالآتي:

- حركة السيارات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً "إجباري" إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى. السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) إتجاه كوبرى ترسا المستحدث.

- استكمال سير السيارات أعلى محور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (٢٠٠م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الهرم. الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

علماً بأن من يرغب في السير اتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات "ترسـا سـابقـاً" يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار اليها.