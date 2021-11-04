بالصور..تشيع جثمان المطرب السوري صباح فخري بحضور نجوم الفن

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شهدت الساعات القليلة الماضية تشييع جثمان المطرب السوري الراحل صباح فخري، الذي وافته المنية منذ يوم الثلاثاء المنقضي عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

دوت الخليج يرصد تشييع جثمان الراحل صباح فخري

وشهدت مراسم الجنازة حضور كل منى واصف، سلمى المصري ، عباس النوري ، نادين خوري ، سلاف فواخرجي و غيرهم الكثير من كبار النجوم يودعون الراحل صباح فخري قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه حلب.

وكانت كشفت الصفحة الرسمية لـ نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "موعد عزاء الفنان الراحل صباح فخري، حيث يقام عزاء له أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين من السادسة حتى التاسعة مساء في صالة الأمويين، بالإضافة لاستقبال عزاءه في دمشق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من الخامسة حتى التاسعة مساء، في صالة دار السعادة".

وفاة الفنان السوري صباح فخري

هذا وجاء نبأ وفاة صباح فخري، على لسان وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين التي حرصت على نعيه في بيان رسمي لها، وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

ويعتبر صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وهوفنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

معلومات حول صباح فخري

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، كما حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

أعمال صباح فخري خلال مسيرته

وقدم الفنان الراحل صباح فخري الكثير من الأغنيات، حيث سجل ما يقرب من 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال من أجل الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتظل هناك علامات فارقة في مشواره مثل الوادي الكبير مع المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وقدم أغنية نغم الأمس مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري وقدم أسماء الله الحسنى مع عبد الرحمن آل رشي، منى واصف وزيناتي قدسية، وكان له إسهامات في الإذاعة من خلال مسلسل زرياب وقدم عددا من الأغنيات المعادة مثل «قدك المياس» و"قل للمليحة" وابعتلي جواب وغيرها.