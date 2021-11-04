/659709/ماس-كهربائي-أدى-للإشتعال-الأمن-يكشف-كواليس-حريق-شقة-ببولاق-الدكرور

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور، كما عاين رجال المباحث الشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالأثاث، وذكر صاحب الشقة أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، ولم يشتبه في اندلاعه جنائيا.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه بشقة سكنية، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، في السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بدائرة قسم أول سوهاج بسبب حدوث ماس كهربائى تم الدفع بسيارة إطفاء ولا توجد خسائر بالأرواح وتم منع غنتشار الحريق ووصوله لباقى الشقق السكنية المجاورة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بشارع الشريف دائرة قسم أول سوهاج دون حدوث إصابات.

«دون حدوث إصابات »

وبالفحص أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحد مباحث قسم أول نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل ملك المدعو وليد م ع ح 28 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات ».