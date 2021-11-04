/659710/خطوات-ضبط-تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-لمشاهدة-مباراة-الأهلي-ضد-الزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم .

ويرصد دوت الخليج خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك:

تردد قناة أون تايم سبورت

ردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

سبب رفض الزمالك وجمهوره محمد نصر

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

وتوجد واقعة خلال مباراة الأهلي والزمالك تحديداً موسم 2016/2017 عندما كان يلعبان في الدوري لقاء الدور الثاني وفاز الأهلي حينها 2/0، أتهمت جماهير الزمالك بأن المخرج محمد نصر يضع الميكرفونات ومكبرات الصوت بجانب جماهير الأهلي فقط ليظهر أصواتهم للمشاهدين، في إشارة بأنه ينحاز للقلعة الحمراء.